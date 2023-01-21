السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الشروق تنفى الادعاءات بشأن كتاب لتوفيق الحكيم وتقاضى مروجها

جريدة الدستور

نفت دار الشروق نفيًا تامًا الادعاء بأنها حذفت فقرات من كتاب "تحت شمس الفكر" للأديب الكبير توفيق الحكيم.

واستغربت دار الشروق في بيان لها الواقعة، مؤكدة أن المدعي قرر عامدًا متعمدًا ألا يرى النص المنشور كاملًا وواضحًا وجليًا في صفحتي ٥٣ و٥٤ من طبعة دار الشروق (مرفق)، بل قام قاصدًا بإغفال هذه الفقرات الواضحة في طبعتها من الكتاب رغم أنه يفترض أن من بديهيات عمله دقة الملاحظة والتميز في الإحاطة العميقة بالتفاصيل، على حد تعبير البيان.

وقالت: «الأكثر إثارة للشبهات أنه لم يكتفِ بهذا الخداع والتدليس، بل بنى عليه مجموعة من الاستنتاجات المغرضة والاتهامات الكيدية بقصد الإضرار والتشويه اعتمادًا على ادعائه الكاذب المضلل وتعمده تجاهل الحقائق الواضحة واختلاق وقائع لم تحدث. وتجد دار الشروق نفسها آسفة وحزينة لاضطرارها لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية سمعتها وكلة حقوقها المادية والأدبية».

وأعربت عن استغرابها من تكرار تلك الحملات المغرضة، وإقدام بعض المنصات الإعلامية على تبنيها دون القيام بالحد الأدنى من المسئولية المهنية للتحقق منها، سواء بفحص الكتاب محل الادعاء أو بالاتصال بدار الشروق لطلب رد منها احترامًا للقراء وللحقيقة والقانون.

وأضافت: "دار الشروق قد نشرت طبعتها من كتاب "تحت شمس الفكر" عام ٢٠٢٠ وهي مودعة إيداعًا قانونيًا لدى دار الكتب والوثائق القومية برقم ٢٥٩١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك ضمن عشرات العناوين أصدرتها الشروق من مؤلفات الأديب الكبير توفيق الحكيم، صدرت خلال السنوات العشرين الماضية، وذلك كله بالتنسيق الكامل مع ورثة الأديب الكبير وأكفأ المتخصصين".

وأكدت دار الشروق حرصها على حماية حرية التعبير والنشر واحترام وصيانة والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية بكل معانيها ومدلولاتها.

 

صفحة 54 من الكتاب وتظهر فيها بقية الفقرة المزعوم حذفها
صفحة 53 من الكتاب وتبدأ في سطرها الأول الفقرات المزعوم حذفها

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