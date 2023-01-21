«حمل مزيف».. التفاصيل الكاملة لتعذيب فتاة بالمقطم

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال فتاة تعدى عليها صاحب مقهى بسبب خلافات شخصية بينهما في منطقة المقطم، وأتلف سيارتها.

وقالت الفتاة إنها كانت تربطها علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة محرمة من صاحب المقهى وعندما أخبرته أنها حملت منه، اضطر إلى زواجه منها عرفيًا وعندما علم بأنها تخدعه وتكذب عليه، استعان باثنين من العمال معه، وتعدوا عليها بالضرب وأتلفوا سيارتها.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة بين فتاة وبرفقتها صديقتها وبين صاحب مقهى و2 عُمال بسبب إحداث مالك المقهى تلفيات بسيارة الفتاة الأولى لادعائها زواجه منها عرفيًا وحملها منه وعلى إثر ذلك قامت بالتوجه للمقهى والتعدى عليه بالسب والشتم.

وعقب ذلك، توجه رجال الأمن إلى محل سكن صديقتها الثانية بدائرة القسم، فقام الطرف الثانى بتتبعها بتوك توك وبحوزتهم 2 سلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليهما بالسب والشتم وانصرفوا عقب ذلك أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم 2 سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.