السبت 21 يناير 2023
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لجنة فلسطين بالبرلمان العربي: 2023 شهد بداية دموية باستشهاد 18 فلسطينيًا

لجنة فلسطين فى البرلمان
لجنة فلسطين فى البرلمان العربى خلال الاجتماع

اجتمعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اليوم السبت، برئاسة النائب فهمي الزعارير، نائب رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الثالث بالقاهرة لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة اليمين المتطرف رئاسة بنيامين نتنياهو.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، في ظل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الجديدة، التي تأتي بخطط وإجراءات متطرفة ضد الفلسطينيين والمنطقة برمتها، وبرنامج قائم على ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، من قتل وإعدام ميداني واستيطان واستيلاء على الأراضي، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك في محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، بالإضافة إلى الممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى.

وقال النائب الزعارير عام 2023 شهد بداية دموية باستشهاد 18 فلسطينيًا منهم 5 أطفال إلى الآن، في جرائم تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، وفقًا لبيان اللجنة الذى وصل لـ"الدستور" نسخة منه.

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كما ناقشت اللجنة جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات رادعة للممارسات التصعيدية لحكومة اليمين المتطرف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

الزعارير: البرلمان العربي يؤكد دائمًا أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى

وقال  الزعارير إن البرلمان العربي يؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهى قضية العرب الأولى، وأنه سيواصل جهوده ودعمه المستمر لنصرة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحقوقه المشروعة وفق كل السبل الممكنة، وعبر تواصل رئيس البرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمات حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم القائم علي حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة علي خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

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كما رحبت لجنة فلسطين بالقرار الأممي بإحالة قضية الاحتلال وماهية وجوده إلى محكمة العدل الدولية، وقبولها في المحكمة ومباشرة الاستماع حول ذلك، مع الاعتزاز بكل الدول التي صوتت إلى جانب القرار، ودعوة الدول التي امتنعت للنظر من جديد بموقفها.

وناقشت اللجنة عديد القضايا، وسترفعها للجلسة العامة للبرلمان العربي غدا الأحد، لمناقشتها وإقرارها أصولًا.

لجنة فلسطين البرلمان العربي القاهرة الأراضي الفلسطينية نتنياهو

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