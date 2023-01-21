هشام عبد العزيز: الحوار الوطني سبب حراكا سياسيا غير مسبوق في مصر

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن كيفية بناء إطار سياسي لمناقشة قضايا الأمة، من خلال الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "Extra news"، مساء اليوم السبت، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، كان من أهم معالم الجمهورية الجديدة، وسبب حراكا سياسيا غير مسبوق.

وأضاف أن البلاد كانت تمر بظروف صعبة للغاية بعد خروجها من ثورتين في مدة قصيرة، لذا كانت الدولة في حاجة للتنمية السياسية، ورسم ملامح سياسة راشدة في الدولة المصرية.

وتابع، أن السؤال كان كيف يتم بناء إطار سياسي للممارسة هذه السياسة الراشدة، التي يهتم فيها الأحزاب السياسية بقضايا تمس المواطن.

وأردف أن هذا ما تحقق من خلال القضايا والملفات التي أصبحت الأحزاب تناقشها وتسلط الضوء عليها، مثل ملف المحليات والمجتمع المدني وغيرها.