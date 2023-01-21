السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان بجمارك الغردقة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان.

وأوضحت إدارة الجمارك في بيانه أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانفكورت على رحلة طائرة شركة إير كايرو اشتبه خالد صالح مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من ألمانيا أثناء لكثرة السفر والتردد.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة البحيري رأفت وعبد المجيد النجار تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمد حسن سليم بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 142 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها داخل حقائب الراكب.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

إجراءات تفتيش الركاب X-RAY ب الاستيراد والتصدير أدم إله آفة

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