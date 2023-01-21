السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الأهلى.. كهربا يقود الهجوم أمام الزمالك فى القمة 125

محمود كهربا
محمود كهربا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 31 نقطة ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 125

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد مجدي "أفشة".

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي: ‏علي لطفي وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الزمالك الدورى المصرى محمود كهربا

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