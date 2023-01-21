السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عماد الدين حسين: خلق حالة عامة من الوعي بضرورة الحوار الوطني

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن كيفية يمكن خلق حالة عامة من الوعي بضرورة الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "Extra news"، مساء اليوم السبت، إن الحوار الوطني ضروري حول التوافقات التي سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن مجلس الأمناء يمثل معظم المكونات الموجودة في المجتمع الوطني المصري من تياراته الفكرية والثقافية المختلفة والأحزاب المختلفة القريب والبعيد منها من الحكومة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني مناخ سياسي منفتح ونافذة مهمة أمام القوى الوطنية السياسية، موضحًا أن الجلسات المختلفة لمجلس الأمناء علي مدار الفترة الماضية خلقت نوع كبير من الألفة بين القوي والتيارات المختلفة.

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