السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ناقد رياضي يكشف الطابع الخاص لمباراة القمة ومصير فيريرا حال الخسارة

فيريرا
فيريرا

علق الناقد الرياضي أحمد درويش، علي مبارة قمة كرة القدم المصرية بين النادي الأهلي والزمالك في ختام منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن قمة الأهلي والزمالك تأخذ طابعاً خاصاً ومشاهدة خاصة نظراً لشعبية الأهلي والزمالك على مستوى المنطقة العربية وقارة أفريقيا.

وأضاف أن ظروف هذه المبارة مختلفة نظراً لأن هناك حالة معنوية وهي أن نادي الزمالك في آخر 3 مباريات في الدوري لم يحقق أي انتصار، بجانب الخسارة من نادي بيراميدز في نهائي كأس مصر بضربات الترجيح.

وأشار إلى أن نادي الزمالك ليس في أفضل حالته المعنوية، ومن ثم يحتاج إلى الفوز، على عكس النادي الأهلي الذي تعادل في آخر مبارياته ولكن معنوياً أفضل لتأهله لنهائي كأس مصر، بالإضافة إلى أنه متقدم في ترتيب الدوري الممتاز.

وتابع:" فوز الأهلي يبعد الزمالك مش يقرب من بطولة الدوري، لأن الدوري مازال طويل ومتبقياً 20 مباراة، والحاجة الأهم مصير المدير الفني للزمالك، لأن البعض تناول أن فيريرا قد يتعلق مصيره بهذه المباراة يعني من الوارد أن يرحل عن الزمالك في حالة الخسارة".

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