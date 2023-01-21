باحثة بمعهد التكنولوجيا للأغذية تكشف أهمية فيتامين سي

أوضحت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في في معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أهمية الأكلات التي تحتوي على فيتامين سي، قائلة:"إن فيتامين سي من الفيتامينات المهمة لنضارة البشرة، لأنه يدخل في تركيب الكولاجين".

وأضافت عز الدين، خلال لقاءها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية مها الصغير، أن فيتامين سي يخفض نسبة الكوليسترول الضار، لافتة إلى أن من أهم الخضروات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي، هي الفراولة والجوافة البرتقال، اليوسفي، البروكلي، الفلفل الألوان، معقبة: "لو أخذنا 2 يوسفي، أو 2 برتقال، أو كوب من عصير الفراولة، كوب عصير جوافة، مع عدم إضافة كمية كبيرة من السكر، نكون بذلك قد أخذنا احتياجنا من فيتامين سي".

وأوضحت، أن الفول النابت من الأكلات الغنية بفيتامين سي، وغابت عن المائدة المصرية، وهو من الأكلات الخفيفة المغذية، ولا يوجد بها نسبة دهون، كما أنه سهل الإعداد والتحضير وغني بالألياف ومليء بالحديد، وخلال عملية انباته تزيد فيه نسبة البروتين.