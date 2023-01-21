السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد شقير: اعتقال 30 متظاهرا فرنسيا اليوم لحملهم أسلحة محظورة

خالد شقير
خالد شقير

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن عشرات من المنظمات الشبابية بفرنسا قاموا بعمل الكثير من الاحتجاجات اعتراضاً على مشروع إصلاح التقاعد الجديد.

مناوشات بفرنسا

وأكد شقير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه حدثت بعض المناوشات بين القوات الفرنسية والمتظاهرين اليوم، ولهذا تم اعتقال 30 متظاهرا لحملهم الأسلحة الممنوعة والمحظور تداولها بين الأفراد.

تقدير العمل الفرنسي 

وأضاف في حديثه، أن هناك اتهام موجه بصورة مباشرة من الشعب والكثير من الأحزاب للرئيس الفرنسي على طلبه المزيد من العمل دون جزاء أو تقدير لهذا العمل. 

وأشار إلى، أن جميع وسائل الإعلام الفرنسية تتناول هذه المظاهرات بصورة متكاملة، ولهذا عمليات الشد والجذب بين الشعب والحكومة مازالت مستمرة، قائلاً: "القانون سيوضع أمام البرلمان للتصويت عليه".

خالد شقير مراسل القاهرة الاخبارية اعتقال 30 متظاهر الاحتجاجات الفرنسية قانون التقاعد الفرنسي

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