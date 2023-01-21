السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

أماني بطلة الشرقية.. أنقذت أسرة كاملة من الغرق (انفوجراف)

أماني
أماني

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التحية إلى البطلة أماني، ابنة محافظة الشرقية، التي نجحت في إنقاذ أسرة مكونة من سيدتين و4 أطفال من الغرق بعدما انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها في مياه ترعة تمر بمنطقة أبوطبل في منيا القمح.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة: «بنت منيا القمح.. بطلة الشرقية.. بطلة الجمهورية.. البنت المصرية الجدعة الشجاعة.. رقيب تمريض عسكري.. لم تفكر الرقيب أماني لحظة في إنقاذ أسرة (سيدتان و٤ أطفال) من الغرق، بعدما انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها في مياه ترعة تمر بمنطقة أبوطبل في منيا القمح».

 أماني .. بطلة الشرقية

وأضافت مرسي: «تجمهر الأهالي حول الترعة فور انقلاب السيارة بها، ولكن خرجت من بينهم فتاة نزلت إلى المياه.. لم تخف ولم تهتز.. ترعة عميقة كان فيه دوامة في المياه.. خلاص أنا ميتة، بس أنقذ الناس وبعدين مش مهم أنا، لكن ربنا قادر على كل شيء زي ما خلاني أنزل المياه جري قادر يطلع الناس دول وينقذني.. ربنا يحميكي نموذج لمصرية نفخر بها».

 

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة البطلة أماني محافظة الشرقية بطلة الجمهورية

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