الشوط الثانى.. مباراة فراعنة اليد والبحرين بالمونديال

انطلقت منذ قليل أحداث الشوط الثانى من مباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره البحرينى، اليوم السبت، فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، التى تستضيفها السويد وبولندا، وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

وتقدم الفراعنة فى الشوط الأول على المنتخب البحرينى بـ 13 - 9.

واستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويطمح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28، ليصل إلى النقطة السادسة واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك.