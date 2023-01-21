السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لحظة بلحظة.. انطلاق مباراة فراعنة اليد والبحرين فى المونديال

جريدة الدستور

انطلقت منذ قليل أحداث مباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره البحرينى، اليوم السبت، فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، التى تستضيفها السويد وبولندا، وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

واستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويطمح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28، ليصل إلى النقطة السادسة واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك.

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