جعفر الميرغني لـ«القاهرة الإخبارية»: الوضع السياسي الراهن في السودان معقد

قال جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، إن الوضع السياسي الراهن في السودان معقد للغاية، مشيرا إلى أن السودان تجني في الوقت الحالي ثمرات الجهود التي جاءت بعد الثورة من انتقال من حكومة لأخرى.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص" مع الإعلامي جمال عنايت، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفترة بعد الثورة شهدت وجود غياب للشرعية، والأخوة العسكريين حاولوا عمل نوع من التوافق أو الشراكة مع المدنيين وبعد ذلك شكلوا حكومة مدنية بالمشاركة من الطرفين، ولكن نحن كحزب كان لدينا ملاحظات منذ قيام الثورة وحزب الاتحادي كان له رغبة في عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، وأنه سيكتفي بالمشاركة في المجلس التشريعي والتفرغ للبناء الحزبي والتركيز على الانتخابات، والتي تأتي بعد الفترة الانتقالية.

وحول عزوف الحزب عن المشاركة بالحكومة، قال "نؤمن أن الفترة الانتقالية عشان تكون ناجحة لابد يكون فيها مشاركة من أطياف القوى السياسية في الرأي ولكن في الحكومة المفترض تكون بعيدة عن المشاركات الحزبية، ولذلك فضل الحزب الابتعاد عن المشاركة فيها والتفرغ لتهيئة الحزب للانتخابات لما بعد الفترة الانتقالية".