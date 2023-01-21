أفضل 200 مغنٍ في التاريخ.. «سيليا كروز» أول من ابتكرت أغاني المهرجانات؟

أطلقت مجلة رولينج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى قائمة أفضل 200 مغنٍ بالتاريخ، حيث احتلت الفنانة أم كلثوم المركز الـ61 ضمن القائمة.

كما تضمنت القائمة النجمة سيليا كروز، والتي تعتبر من علامات الغناء في أمريكيا اللاتينية، ففي السطور التالية نسلط الضوء عليها، بالتزامن مع تواجدها ضمن مشاهير الغناء في العالم.

من هي الكوبية «سيليا كروز» أول من ابتكرت أغاني المهرجانات؟

سيليا كروز، ولدت في21 أكتوبر 1925 بكوبا، حيث تعتبر من أشهر فناني الموسيقى اللاتينية في القرن العشرين، فقد اشتهرت كروز في كوبا خلال الخمسينيات من القرن الماضي بأغاني «الجواراتشا» واكتسبت لقب «لا جواراشيرا دي كوبا» أي ملكة أغاني الكرنفالات والمهرجانات، كما اشتهرت عالمياً بلقب «ملكة السالسا» لإسهاماتها المهمة في تطوير الموسيقى اللاتينية.

بدأت كروز، حياتها المهنية في موطنها كوبا، واكتسبت شهرة وهي مغنّية في المجموعة الموسيقية الشعبية "سونورا ماتانثيرا"، وهي فرقة موسيقية استمرت خمسة عشر عاماً من 1950-1965.

أتقنت كروز مجموعة واسعة من أنماط الموسيقى الأفروكوبية، منها الجواراتشا والرومبا والأفرو والسون والبوليرو، وسجلت عدداً من الأغاني الفردية في هذه الأنماط.

غادرت كروز كوبا في عام 1960 بعد أن أممت الثورة الكوبية صناعة الموسيقى، وانتقلت إلى المكسيك ثم إلى الولايات المتحدة وأصبحت واحدة من رموز الجالية الكوبية في المنفى والمتحدثين باسمها، وهناك واصلت كروز حياتها المهنية وتعاونت مع تيتو بوينته، وسجلت أغنيتها الشهيرة "بيمبا كولورا".

في السبعينيات تعاقدت كروز مع شركة تسجيلات فانيا وارتبطت بشدة بموسيقى السالسا، وسجلت أغان لاقت نجاحا واسعا مثل أغنية "كيمبارا"، في السنوات الأخيرة من حياتها المهنية واصلت كروز إطلاق أغان ناجحة مثل "الحياة كرنفال".

يتكون إرثها الموسيقي من إجمالي 37 ألبوم مسجل في استوديو، بالإضافة إلى الكثير تسجيلات حفلات الحية، وتسجيلات بالتعاون مع فنانين آخرين، وحصلت كروز على الكثير من الجوائز والأوسمة، منها جائزتا جرامي وثلاث جوائز جرامي لاتينية.

في أغسطس 2002، خضعت كروز لعملية جراحية بسبب سرطان الثدي، وفي نوفمبر من ذلك العام سقطت أرضاً في أثناء حفل موسيقي في المكسيك، وشخّصت بإصابة من سرطان الدماغ، الذي تسبب في وفاتها.