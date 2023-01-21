السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بزيادة 15%.. وزير البترول يعتمد خطة الإنتاج لفوسفات مصر للعام الجديد

صورة لمهندسي البترول
صورة لمهندسي البترول

اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة الإنتاج واستخراج خام الفوسفات للشركة للعام الجديد 2023 بنسبة زيادة 15% عن العام السابق.

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس الشركة، إنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول، بتعظيم الاستفادة من ثروات الوطن التعدينية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد تم اعتماد خطة الإنتاج للعام الجديد 2023 بزيادة 15 % عن حجم إنتاج الخام العام الماضي. 

وأوضح عبد العظيم، خلال تفقده لموقع الشركة بالوادي الجديد، أنه تم عقد عدة لقاءات مع العاملين بالموقع من كافة المستويات الإدارية ومع شركات المقاولات لمناقشة آليات تنفيذ خطة زيادة الإنتاج العام الجديد وتذيل أي عقبات عملية استخراج الخام، كما أن الزيارة لموقع الوادي الجديد كان لها عدة أهداف أبرزها الاستماع إلى العاملين بمشروع الوادي الجديد والاستماع إلى المشكلات الخاصة بالعاملين وتنفيذ رؤية الشركة لضمان  استمرارية المشروع لفترة طويلة من خلال زيادة العمليات الاستكشافية وزيادة عدد العمليات الاستخراجية والإنتاج  والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

من جانبه أكد طارق إمام، مساعد رئيس الشركة لتنمية الأعمال، أنه خلال زيارة قيادات الشركة لموقع محافظة الوادي الجديد، فقد تم بدء التطبيق الفعلي للائحة الخدمات الطبية للعاملين بالشركة بما يضمن تقديم خدمة طبية على مستوى وبالمجان بالتعاون مع مؤسسات طبية ومستشفيات متميزة في خدماتها الطبية وذلك بعد اعتماد لائحة العلاج للعاملين بالشركة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وبإشراف المهندس محمد عبد العظيم رئيس الشركة.

وزير البترول والثروة المعدنية خطة الإنتاج خام الفوسفات ثروات الوطن التعدينية الوادي الجديد زيادة القدرة الإنتاجية

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