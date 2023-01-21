خالد الدستاوي يتفقد مراكز التحكم في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مقر شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وتابع الدستاوي سير العمل بمراكز التحكم الجارى تنفيذها بنطاق الشركة، وكذلك متابعة مراكز خدمة العملاء والعدادات الذكية مع الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات متعلقة بدقة الأعمال التى يتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لقطاع الكهرباء.

وترأس اجتماع موسع مع رئيس وقيادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ناقش خلالها مستجدات الأحداث والخطوات الاستباقية التى يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذها خلال الفترات المقبلة منها متابعة المعاينات والمقايسات المتعلقة بالعدادات الكودية والاطمئنان على عمليات شحن العدادات مسبوقة الدفع.

وحضر الاجتماع كلا من "علاء عبد العليم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمشرف على قطاعات الشئون المالية، والمهندس خالد غمري رئيس قطاعات الشئون الفنية، ومصطفى درويش رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"، ومن الشركة القابضة لكهرباء مصر كلا من “المهندسة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة أسماء بدير مدير عام جودة الخدمات، والمهندس أحمد حرحش مدير عام التخطيط الفنى”.