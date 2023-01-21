«المهن الموسيقية» تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

أصدر مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانىا يطمئن فيه الجماهير المصرية والعربية على الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر الذي تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وجاء البيان: أن الموسيقار حلمي بكر قد مر بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى الشبراويشي وتبين بالفحوصات الطبية أنه يمر بحالة إرهاق شديد وبعض القصور في الكلى والكبد، وأعلن الطبيب المعالج أن الحالة استقرت وفي تحسن كبير.

وأضاف البيان أنه من المتوقع الخروج خلال يومين، وتابع الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمي بكر عن كثب، ومجلس الإدارة بالكامل الذي أوفد الدكتور عاطف إمام لمصاحبة الحالة حتى المستشفى، وكذلك الفنان حلمي عبدالباقي الذي يتابع لحظة بلحظة مع الفريق الطبي.

تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وقال حلمي بكر، أمس، في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تعرض فجر اليوم لوعكة صحية شديدة ونقل إلى أحد المستشفيات، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من مياه زائدة على الرئة أثرت على صحته بشكل كبير.

وأضاف حلمي بكر أن حالته الصحية حاليًا في تحسن شديد، مشيرًا إلى أنه سوف يغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبل، مؤكدًا أن المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لم يتركه لحظة منذ دخول إلى المستشفى، كما تواصل معه وسانده المطرب حلمي عبدالباقي أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وقاموا بعمل اللازم في المستشفى الذي يمكث فيه، موجهًا لهما الشكر على الدعم والمساندة.

وكان الدكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق قد أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية ودخوله أحد المستشفيات، ونشر عاطف إمام صورة من داخل المستشفى تجمعه بحلمي بكر وعلق على الصورة قائلًا: "ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وشكرًا للدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية".