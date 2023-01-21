الآن تردد قناة OnTime SPORTS لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وخاصة جماهير قطبي الكرة المصرية عن تردد قناة OnTime SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري.

وتنقل مجموعة قنوات اون تايم سبورت جميع مباريات الدوري المصري عبر قنواتها، حيث تتميز القناة بالمتابعة الحصرية لجميع الاخبار الخاصة ببطولة الدوري وكأس مصر وجميع البطولات فى كل مجالات الرياضة، وتتميز القناة بوجود استوديو تحليلي لكل مباراة يضم مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم، ويستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية، جميع ترددات قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة OnTime SPORTS لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

اسم القناة OnTime SPORTS القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة OnTime SPORTS على عرب سات

اسم القناة OnTime SPORTS القمر الصناعي عرب سات التردد 11861 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، مباراة القمة النارية بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

حددت مجموعة قنوات أون تايم سبورت، قناة OnTime SPORTS، لنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كما أسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق مدحت شلبي.

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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك

1- الأهلي 31 نقطة

2- فيوتشر 30 نقطة

3- بيراميدز 27 نقطة

4- الزمالك 26 نقطة

5- المقاولون العرب 24 نقطة

6- الاتحاد السكندري 22 نقطة

7- غزل المحلة 22 نقطة

8- المصري البورسعيدي 19 نقطة

9- أسوان 17 نقطة

10- سيراميكا 16 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- طلائع الجيش 14 نقطة

13- فاركو 13 نقطة

14- الداخلية 13 نقطة

15- البنك الأهلي 12 نقطة

16- حرس الحدود 11 نقطة

17- إنبي 10 نقاط

18- الإسماعيلي 8 نقاط