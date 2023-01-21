السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الآن تردد قناة OnTime SPORTS لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

OnTime SPORTS
OnTime SPORTS

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وخاصة جماهير قطبي الكرة المصرية عن تردد قناة OnTime SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري.

وتنقل مجموعة قنوات اون تايم سبورت جميع مباريات الدوري المصري عبر قنواتها، حيث تتميز القناة بالمتابعة الحصرية لجميع الاخبار الخاصة ببطولة الدوري وكأس مصر وجميع البطولات فى كل مجالات الرياضة، وتتميز القناة بوجود استوديو تحليلي لكل مباراة يضم مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم، ويستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية، جميع ترددات قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة OnTime SPORTS لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

اسم القناةOnTime SPORTS
القمر الصناعينايل سات
التردد10853
الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
معدل تصحيح الخطأ3/4

تردد قناة OnTime SPORTS على عرب سات

اسم القناةOnTime SPORTS
القمر الصناعيعرب سات
التردد11861
الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
معدل تصحيح الخطأ5/6

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، مباراة القمة النارية بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

حددت مجموعة قنوات أون تايم سبورت، قناة OnTime SPORTS، لنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كما أسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق مدحت شلبي.

يهمك أيضًا |

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك

1- الأهلي 31 نقطة 
2- فيوتشر 30 نقطة
3- بيراميدز 27 نقطة 
4- الزمالك 26 نقطة
5- المقاولون العرب 24 نقطة 
6- الاتحاد السكندري 22 نقطة 
7- غزل المحلة 22 نقطة 
8- المصري البورسعيدي 19 نقطة
9- أسوان 17 نقطة 
10- سيراميكا 16 نقطة
11- سموحة 16 نقطة 
12- طلائع الجيش 14 نقطة 
13- فاركو 13 نقطة
14- الداخلية 13 نقطة
15- البنك الأهلي 12 نقطة
16- حرس الحدود 11 نقطة
17- إنبي 10 نقاط
18- الإسماعيلي 8 نقاط

ONTIME أون تايم سبورت الاهلي والزمالك الاهلى الزمالك نايل سات OnTime Sports

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

والدة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب توجه رسالة لكهربا قبل مباراة الزمالك

لا يمكن إيقافهم.. مصر تهزم البحرين وتطير نحو ربع نهائى مونديال اليد

بعد نجاحات متتالية.. نور النبوي يشارك في «مذكرات زوج» برمضان 2023

قرية الأخصاص بالفيوم تحدد 20 جرام ذهب وإلغاء النيش (صور)

النهاردة كام طوبة 2023؟

بعد يومين.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2023 للعاملين بالحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا