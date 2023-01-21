بعد إنقاذها أسرة من الغرق.. فتاة الشرقية: «عملت كده لوجه الله» (فيديو)

“أنا عملت كده لوجه الله لا من أجل مال ولا ظهور إعلامى”، كانت تلك كلمات البطلة أمانى محمد نبيل، ابنة قرية ميت سهيل، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، التى تمكنت من إنقاذ حياة سيدتين و4 أطفال، سقطت بهم السيارة في الترعة.

فى لقاء لـ“الدستور”، مع البطلة أمانى محمد نبيل، قالت إنها من أبناء قرية ميت سهيل بمركز منيا القمح ومتزوجة بقرية النعامنة، بذات المركز، تبلغ من العمر 28 عاما، تعمل ممرضة بالقوات المسلحة.

كانت أمانى تستقل توك توك فى طريقها لمركز منيا القمح، ووجدت تجمهرا كبيرا من الناس، وبسؤالهم تبين سقوط سيارة داخل الترعة فقالت أمانى “الله يكون فى عون أصحابها”، فرد عليها أحد المتواجدين أن أصحابها متواجدين بداخلها فلم تتمالك نفسها حتى أسرعت وحملت بيدها قطعة حديدية، وقفزت داخل المياه، وسط حالة من الذهول بين الجميع لمحاولة إنقاذ المحتجزين داخل السيارة.

وأضافت: “لم يتحرك أحد من الواقفين إلا بعد أن بدأت فى إخراج الأطفال”، قائلة: “بدأت أحطم زجاج السيارة الخارجى”، وسحبت الأطفال أولا، ثم السيدات، وكان الأطفال قد شربوا كميات كبيرة من المياه فأخرجتهم بطنهم منتفخة".

وتابعت: "حين أخرجت الأطفال إلى البر بدأت فى إجراء الإسعافات الأولية لهم بالضغط على بطنهم وممارسة بعض الإجراءات، حتى بدأ الأطفال فى الاستجابة وأفاقوا، ولكن كانوا بالطبع يحتاجون لأجهزة تنفس، فلم يكن الحادث سهلا”.

وأوضحت أن الأهالى بدأوا فى الاستجابة والتحرك وبدأوا فى نقل الأطفال للمستشفى، وبالوصول للمستشفى تبين أن والدهم طبيب، وتقابل مع البطلة التى أنقذت أبناءه وأسرته، وحاول تكريمها بإعطائها مبلغ مالى، ولكنها رفضت رفضا شديدا.

وفى حديثها قالت أمانى محمد نبيل: “ إن والد الأطفال علم بحزني الشديد بسبب عرضه علي مبلغ من المال فما كان منه إلا أن تواصل معى واعتذر وأخبرنى بتحديد موعد يزورنا فيه هو وأسرته ونحن فى انتظارهم”، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك إلا لإنقاذ حياتهم وابتغاء لوجه الله.

واختتمت حديثها بالشكر لزوجها الذى علمها السباحة وللقوات المسلحة التى علمتها الشجاعة والإصرار.