النجاح عن بعد.. أفضل منصات التعلم عبر الإنترنت لعام 2023

يعتبر السعي وراء التعلم من الأمور التي تساهم في تحسين ثقافة الإنسان، سواء كنت تهدف إلى تعلم بعض المهارات الجديدة القابلة للتسويق أو كنت ترغب فقط في استكشاف موضوع ما، فإن منصات التعلم عبر الإنترنت تعد حلاً رائعًا للتعلم وفقًا لجدولك الخاص، خاصة بعد انتشار الأوبئة في العالم الفترة الأخيرة.

كما يمكنك إكمال الدورات التدريبية بسرعة وتوفير المال باختيار الفصول الافتراضية بدلاً من الدروس الشخصية، ففي الواقع يتعلم الأفراد أسرع بنسبة 40% على المنصات الرقمية مقارنة بالتعلم الشخصي، وفقًا لما ذكره موقع «forbes».

توفر بعض منصات التعلم عبر الإنترنت الكثير من العلوم في كافة المجالات، لتنمية مهاراتك ببساطة في حياتك الشخصية والمهنية، ففي السطور التالية أفضل منصات التعلم عبر الإنترنت التي يمكنك الاشتراك فيها.

Masterclass:

تغطي فئات مثل الطعام والتصميم والأناقة والموسيقى والكتابة والصحة والتصوير والرياضة، حيث يمكنك بث ومشاهدة برامج Masterclass باستخدام أي جهاز متصل مع شاشة.

تقدم فصول "MasterClass Sessions" نهجًا أكثر تفاعلية وعمليًا للتعلم الذي يتضمن التفاعل مع زملائه المشاركين ومساعدي التدريس، حيث يعد العثور على دورة تدريبية تهتم بها أمرًا سهلاً بفضل القائمة التي تبدأ بإدراج فئات الموضوعات، حدد فئة ثم استعرض كل دورة تدريبية ذات صلة يتم تقديمها.

SkillShare:

تمنحك “SkillShare” وصولاً غير محدود إلى آلاف الفصول العملية المتعلقة بجميع جوانب الإبداع مثل الكتابة والتوضيح والتصميم والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والطبخ، سواء كنت ترغب في تطوير مهارات جديدة، أو تعميق شغفك الحالي بنشاط إبداعي أو إيجاد طرق جديدة ومثيرة للاهتمام لقضاء وقتك، حيث يتم إنتاج الدروس التي تقدمها SkillShare وتدريسها من قبل خبراء وقادة الصناعة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من فصول ريادة الأعمال والتسويق والقيادة التي ستساعدك على استكمال مجموعة مهاراتك المهنية وإعدادك بشكل أفضل لسوق العمل سريع التغير.

Coursera:

تتيح Coursera للمشاركين بناء مهاراتهم من خلال الدورات والشهادات والدرجات العلمية باستخدام برامج التعليم الإلكتروني التي أعدها وقدمها مدربون من أكثر من 200 جامعة وشركة عالمية.

بالإضافة إلى الدورات المتعمقة التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، تقدم Coursera أكثر من 4000 برنامج يمكن إكمالها في يوم واحد فقط والتي يمكن أن تساعد في توسيع مجموعة مهاراتك المهنية.