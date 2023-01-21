السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منوعات

في ذكرى وفاة أشهر حموات السينما المصرية.. قصة زواج ماري منيب من زوج شقيقتها

ماري منيب
ماري منيب

يحل اليوم 21 يناير، ذكرى وفاة أشهر حموات السينما المصرية، حيث مر أكثر من نصف قرن على وفاة ماري منيب أحد أشهر فناني جيلها، لتترك إرثا كبيرا من الأعمال التي وصلت إلى 200 عمل.

راقصة في ملاهي روض الفرج

في بداية مسيرة ماري منيب، عملت كراقصة في ملاهي روض الفرج، حيث اشتهرت برقصة "القلل"، ومن ثم انتقلت إلى الفرق المسرحية، ومنها فرقة أمين عطا الله الذي تعرفت فيه على زوجها الأول المونولوجيست فوزي منيب، وحملت اسمه لتصبح ماري منيب، لينفصلا بعد ذلك.

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زواج ماري منيب من زوج اختها وتربية الأبناء

وتزوجت ماري منيب بعد ذلك من زوج شقيقتها بعد موت أختها، وكان زواجا على الورق فقط دون النظر لأى اعتبارات أخرى، خوفا على أبناء شقيقتها بعد موتها.

فعلى الرغم من ابتسامتها الدائمة وروحها المرحة التى عرفها بها المشاهد إلا أن مارى منيب كانت تعيش حياة مليئة بالتفاصيل وعلى عاتقها مسئولية 4 أبناء لتحسن تربيتهم، وبالفعل نجحت في ذلك دون أن يعرف أحد هذه التفاصيل إلا المقربين منها.

اعتناق ماري منيب الإسلام

وتأثرت ماري منيب بالطقوس الإسلامية بعد معيشتها مع أسرة فهمي عبدالسلام، وكانت تلاوة القرآن كل يوم في منزل حماتها تشعرها بالراحة، حيث تشرح لها حماتها معاني الآيات والأحاديث الدينية، فتتأثر بها وتحفظ بعض آيات القرآن، لتشهر بعدها إسلامها في محكمة مصر الابتدائية، واختارت لنفسها اسم أمينة عبد السلام، نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي.

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كواليس الليلة الأخيرة في حياة ماري منيب

وتعتبر الليلة الأخيرة في حياة ماري منيب تشبه ما قدمته للجمهور وكأنه مكافأة على هذه السنوات من العطاء، فكانت كواليسها مليئة بالمرح والبهجة والسعادة، حتى أن الكثيرون اندهشوا من الأحاديث المطولة لمارى منيب فى الكواليس، واسترجاعها ذكرياتها عن مسرح الريحانى ودخولها الفن، وكأنها كانت كانت تودعهم على طريقتها الخاصة.

وفي مثل هذا اليوم، قدمت مارى منيب، واحدة من أفضل العروض المسرحية ليلة 21 يناير لعام 1969، حيث كانت تقدم مسرحية بعنوان "خلف الحبايب"، وبعد أن أغرقت الجمهور العاشق لفنها وحسها الكوميدى الفريد عادت إلى منزلها فى الثانية صباحا، وهى تشعر أنها لن تقف على خشبة هذا المسرح مرة أخرى، ليصدق حدسها بعد 5 ساعات فقط، وترحل عن عالمنا.

وبلغت أفلام ماري منيب 100 فيلم، من أشهرهم: "لعبة الست، الأسطى حسن، حميدو، حماتى ملاك"، وكان آخر أعمال ماري منيب فيلم "لصوص ولكن ظروفاء"، ووصلت أعمالها المسرحية إلى 29 مسرحية أبرزها "إلا خمسة"، لترحل ماري منيب يوم 21 يناير 1969، تاركة ثروة فنية، بعد مسيرة طويلة من العطاء الفنى.

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