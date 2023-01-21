بمشاركة صلاح.. التعادل السلبى يحسم قمة الدورى الإنجليزى بين تشيلسى وليفربول

حسم التعادل السلبي مواجهة ليفربول وتشيلسي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 29 نقطة في المركز الثامن، بينما هبط تشيلسي إلى المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك أساسيًا في تشكيل الريدز حتى نهاية اللقاء.

الشوط الأول

الاستحواذ ذهب في الشوط الأول للبلوز بنسبة وصلت إلى 51% مقابل 49 % لأصحاب الأرض ليفربول.

وبادر تشيلسي بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق كاي هافيرتز، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد العودة لتقنية "الفار" التي كشفت تسلل على تياجو سيلفا قبل تسجيل زميله الهدف.

وفي الدقيقة 6 مرر محمد صلاح كرة إلى كودي جاكبو داخل منطقة الجزاء، الذي سدد كرة فوق مرمى كيبا.

وبالدقيقة 22 رد تشيلسي بتسديدة من الشاب هال، داخل منطقة الجزاء مرت بجوار أليسون بيكر.

وأنقذ أليسون مرماه من جديد في الدقيقة 31 بعدما تصدى لرأسية المدافع الفرنسي بادياشيل.

وجاءت تسديدة تياجو ألكانتار في الدقيقة 38 من خارج منطقة الجزاء، سهلة في يد كيبا قبل أن ينهي نجمنا المصري صلاح الشوط في الدقيقة الأخيرة بتسديدة داخل منطقة الجزاء علت مرمى كيبا.

الشوط الثاني

كان سجال بين الفريقين، حيث بدأ تشيلسي خطورته في الدقيقة 59، بفاصل مهاري بعدما راوغ دفاعات ليفربول وسدد بقوة فوق مرمى أليسون.

وبالدقيقة 64 من فاصل مهاري كاد أن يسجل مودريك لاعب تشيلسي الجديد الهدف الأول في اللقاء لكن كرته جاورت مرمى أليسون.

وبالدقيقة 82 كاد أرنولد يسجل هدف ليفربول الأول، لكن تسديدته داخل منطقة الجزاء أخطات المرمى وجاءت فوق كيبا.

ودخل الفريقين اللقاء بتشكيلات مكونه من:

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، جوميز، كوناتي، روبرتسون

خط الوسط: كيتا، ألكانتارا، بجيتيش

خط الهجوم: صلاح، جاكبو، إليوت.

تشكيل تشيلسى

وتواجد مودريك على مقاعد تشيلسي في لقاء اليوم حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تياجو سيلفا، بادياشيل، كوكوريلا

خط الوسط: تشالوباه، جورجينيو، كلاجير، هال

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، زياش.