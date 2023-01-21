السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات يبدأ حملة «المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها»

جريدة الدستور

أطلق قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات حملة "المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها" بالتعاون والشراكة مع مجلة حواء ومؤسسة دار الهلال، بمجمع الإعلام بالإسماعيلية يوم 24 يناير، ومجمع اعلام الجمرك بالاسكندرية يوم 31 يناير، وبني سويف والقاهرة خلال شهر فبراير المقبل.

وتأتي الحملة انطلاقًا من الدور التوعوي والتنويري لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي، بهدف توعية المرأة اقتصاديًا بدورها في التعامل مع أي وضع اقتصادي حفاظًا على استقرار أسرتها.

ويشارك في الحملة الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، النائبة البرلمانية مايسة عطوة، د. دينا الجندي المحامية والخبيرة في شئون المرأة والطفل، د. هالة يسري مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، د. شيماء اسماعيل خبير التنمية البشرية.

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