مانشستر يونايتد يحسم موقفه بشأن ضم قائد بروسيا دورتموند

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفه من التعاقد مع النجم الألماني ماركو رويس، لاعب وقائد بروسيا دورتموند، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات ماركو رويس في الشتاء الجاري.

مانشستر يونايتد يحسم موقفه من ضم ماركو رويس من بروسيا دورتموند

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يستبعد فكرة التعاقد مع ماركو رويس؛ نظرًا لعدم حاجة النادي إلى خدماته.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لا يرغب في التعاقد مع لاعب في مركز صانع ألعاب.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن ماركو رويس لا يُناسب طريقة لعب المدرب تين هاج، بجانب تقدمه في العُمر (يبلغ من العُمر 33 عامًا) ومعاناته من الإصابات بسبب تراجع لياقته البدنية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره أرسنال، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 47 و42 نقطة على التوالي.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تغلّب على غريمه وجاره مانشستر سيتي في "ديربي العاصمة" بنتيجة 2-1، قبل أن يقع في فخ التعادل الإيجابي مع كريستال بالاس بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".