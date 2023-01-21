السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يزور الهيئة العربية للتصنيع لبحث آليات التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقباله اللواء مهندس محمد محمود هليل، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية الاقتصادية بالهيئة العربية للتصنيع، ومحمود شحاتة، مستشار رئيس مجلس الإدارة، لبحث آليات التعاون المشترك، بمقر الهيئة بالقاهرة.

وقال عبدالخالق إن الجامعة تحرص على توطيد أواصر التعاون وبناء شراكات قوية وأسس للعمل مع كل الهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، من أجل تطوير عمل الجامعة سواء على المستويين التعليمي أو الخدمي، مشيدًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية.

وأكد رئيس الجامعة على اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصناعة المصرية، وشهدت هذه الفترة اهتمامًا وخططًا تنموية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وثمن عبدالخالق، خلال زيارته مقر الهيئة، منتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا، بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، حيث تفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات التصنيع المختلفة بالعربية للتصنيع.

كان تسلم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، شهادة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة «صديقة البيئة» ٢٠٢٢، بحضور الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة والمشرف العام على ملف التصنيف بالجامعة، والدكتورة صباح صابر، منسقة الأنشطة بالوحدة، وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن استراتيجية الجامعة في تحولها إلى جامعات الجيل.

ادي اسس اقتصا اري اقتصادية

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