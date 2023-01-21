مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بالمنيا

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرون بينهم سيدتان في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع أمام مصنع سكر أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبوقرقاص المركزي وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "3864 ن س ل"، تمناية، ودراجة بخارية، أمام مصنع سكر أبوقرقاص بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ، مما أسفر عن مصرع عبد الرحمن عامر، 21 عاما، سائق دليفري، مقيم بقرية أتليدم، وكان يقود الدراجة البخارية وأصيب في الحادث كل من: عالية ربيع، 52 عاما، محمد محمود، 60 عاما، رانيا محمد، 55 عاما، محمود محمد، 25 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية أتليدم وتم نقلهم إلى المستشفي المركزي بأبوقرقاص لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.