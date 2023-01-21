السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير «صحة السويس» يتفقد طوارئ الباطنة والمناظير فى جولة مفاجئة

مدير صحة السويس يتابع
مدير صحة السويس يتابع الحالات بالمستشفى العام

 أجرى وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، اليوم السبت، زيارة لطوارئ الباطنة والمناظير في جولة مفاجئة.

وهدفت الزيارة للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الطبية الطارئة وتواجد الأطباء والتمريض وباقي الفريق الطبي في مواقع عملهم، كما تابع «الحفناوي» توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم.

وخلال الجولة، قام وكيل وزارة الصحة بالاطمئنان على بعض المرضى، كما وجه «الحفناوي» بإجراء بعض أعمال الصيانة بشكل عاجل للقسم، مشددًا على تقديم الدعم النفسي للمرضى مع تقديم الرعاية الصحية.

 وتستهدف الجولات المفاجئة متابعة استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمعدلاتها الطبيعية وذلك في إطار حرص «صحة السويس» على تحسين الأداء بأقسام الطوارئ بمستشفى السويس العام ولا سيما في ظل استقبالها بشكل وحيد لجميع الحالات الطارئة بالمحافظة.

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السويس الصحة مستشفى المناظير المرضى

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