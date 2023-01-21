«الجعفرية» تعلن الطوارئ بالتزامن مع الاحتفال بمولد مؤسس الطريقة

أعلنت الطريقة الجعفرية الأحمدية، الطوارئ في صفوف مريديها وأتباعها، بالتزامن مع الاحتفالات ستبدأ غدا الأحد، بمولد مؤسسها العلامة الأزهرى الشيخ صالح الجعفري، والذي انتشرت طريقته الصوفية فى قارتى إفريقيا وآسيا.

ووصل عدد الأتباع والمريدين إلى 10ملايين مريد على أقصى تقدير. وتقام الليلة الختامية الخميس المقبل، بحضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف ورجالات الدين الإسلامي.

وبدأت اللجنة المنظمة للفعاليات فى الطريقة الجعفرية بتجهيز المقرات والساحات التى ستشهد الاحتفال بمولد القطب صالح الجعفري،، حيث من المنتظر مشاركة الآلآف فى الفعاليات والاحتفالات التى ستنظم غداً الأحد حتى الخميس المقبل، ويشارك عدد كبير من علماء ودعاة الطريقة ومنشدى الطريقة فى الفعاليات التى تنطلق بعد صلاة العشاء مباشرة.