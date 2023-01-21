السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن السبت 21 يناير 2023

الدواجن
الدواجن

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خاصة بعدما أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، أن هناك توقعات بانخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة بعد الإفراج عن الأعلاف بالموانئ وأيضًا  خفض سعر  طن الأعلاف قرابة 2000 جنيه كما أن صغار المربين سوف يعودون للتربية مرة أخرى بعد انخفاض أسعار العلف، وأكدت الشعبة أن انخفاض أسعار الأعلاف حتى يتم انخفاض أسعار الدواجن بالسوق.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن السبت 21 يناير 2023

في السطور التالية تستعرض "الدستور" متوسط أسعار الدواجن اليوم داخل محلات الدواجن والأسواق ارتفاعا طفيفا في الأسواق، بعد آخر انخفاض حققته أسعار الفراخ في مصر، كما ارتفعت ايضًا أسعار البيض اليوم السبت 21 يناير.

الأجنحة بـ40 جنيهًا.. تحرك برلمانى بشأن ارتفاع أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 21 يناير 2023 فى البورصة الرئيسية

اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 21 يناير 2023

-سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزارع

-سجل متوسط أسعار الفراخ البيضاء سعر 61 جنيهًا، ويصل سعر الفراخ للمستهلك 62 جنيهًا.

اسعار الفراخ الساسو اليوم السبت 21 يناير 2023

سجل متوسط أسعار الفراخ الساسو 64 جنيهًا، ويصل سعر الفراخ للمستهلك 65 جنيهًا.

اسعار الفراخ البلدي اليوم السبت 21 يناير 2023

سجل متوسط أسعار الفراخ البلدي 73 جنيهًا، ويصل سعر الفراخ للمستهلك 75 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ الأمهات اليوم السبت 21 يناير 2023

سجل متوسط أسعار الفراخ الامهات 56 جنيهًا، ويصل سعر الفراخ للمستهلك 57 جنيهًا.

سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 21 يناير

سعر الكتكوت الابيض اليوم 16.57 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو  21 يناير 2023

حقق متوسط سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت سعر 13.50 جنيه.

 

أسعار  أطباق البيض اليوم السبت 21 يناير خلال منتصف التعاملات في الأسواق والبورصة

وصلت اسعار البيض الأحمر 94 جنيها.

أسعار البيض البلدي اليوم السبت 21 يناير 2023

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 98 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض 21 يناير 2023

بينما سجلت أسعار البيض الأبيض 91 جنيها.

أسعار الفراخ المجزأة اليوم السبت 21 يناير 2023

  • الشيش طاووق 140 جنيها للكيلو.
  • الأجنحة بـ 50 جنيها الكيلو.
  • البط البلدي 83 جنيها للكيلو.
  • اسعار الارانب 80 جنيها للكيلو الواحد
  • سعر الحمام يتراوح ما بين 95 لـ 105 حسب الحجم.
  • الفراخ الساسو بـ 60 جنيها.
  • الأوراك بـ 65 جنيها.
  • سعر الفراخ الامهات بـ55 جنيها.
  • الدبوس بـ 65 جنيها، وباقي الدبوس بـ 55 جنيها.
  • الكبد والقوانص بـ 65 جنيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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