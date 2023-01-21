السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

استمرار توافد مئات المواطنين على «أهلا رمضان» بفيصل.. وإشادة الأهالي

أهلا رمضان
أهلا رمضان

يواصل معرض “أهلا رمضان” بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، فعالياته واستقبال مئات المواطنين بشكل يومي، وذلك منذ اليوم الأول من فتح أبوابه للجمهور لشراء كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان المبارك، وللهروب من جشع واستغلال العديد من التجار خاصة في الأوقات التي تشهد موسم شراء لمختلف السلع الغذائية مثل "الزيت والسكر والأرز" وغيرها من المنتجات الأساسية.

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على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة فيصل أرض المطاحن التابعة لمحافظ الجيزة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد أن فتح أبوابه للجمهور، ضمن أكثر من 100 منفذ تقيمها المحافظة في مختلف أنحاء العاصمة بالتعاون مع الغرفة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

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وأشاد العديد من الأهالي والمواطنين الوافدين على معرض “أهلا رمضان” بمنطقة فيصل، خاصة وأنه يحتوي على كافة السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسب تصل لـ30% وعالية الجودة، حيث يضم المعرض كافة السلع الأساسية والترفيهية بجانب اللحوم والدواجن، فهو يعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.

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وكان قد أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش افتتاحه معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بتصريحات إعلامية قال خلالها: “أتشرف بوجودي هنا بصحبة عدد من زملائي الوزراء، ومحافظ الجيزة، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وكل التجار العارضين، لافتتاح أحد المنافذ المهمة لبيع السلع الغذائية للمواطنين”.

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وأضاف أننا نشهد افتتاح هذا الحجم الكبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن مُسمى هذه المعارض هو "أهلا رمضان" لكن، كما تلاحظون، قد بدأناه قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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ووجه رئيس الوزراء الشكر لاتحاد الغرف التجارية لتوفير البضائع بهذه الكميات، والتي ستكفي حتى نهاية شهر رمضان، على مدار الساعة من خلال هذه المعارض التي توفر احتياجات المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لاتحاد الغرف التجارية لتوفير البضائع بهذه الكميات، والتي ستكفي حتى نهاية شهر رمضان، على مدار الساعة من خلال هذه المعارض.

معرض أهلا رمضان معرض اهلا رمضان بمنطقة فيصل محافظة الجيزة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 السلع الغذائية ساسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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