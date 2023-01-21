يرغب الكثيرين من الراغبين في شراء سيارة مستعلمة معرفة رابط وخطوات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 2023 عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور التابع وزارة الداخلية وهى أحد خدمات المرور التي تقدم بشكل رقمي للمواطنين لتسهيل إجراءات البيع والشراء السيارات والمركبات عليهم بالإضافة إلى تجديد رخص القيادة والاستعلام عن المخالفات.

رابط وخطوات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 2023

يمكن للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة معرفة كافة البيانات الخاصة بها والمسجلة ملفها في الإدارة العامة للمرور منذ تصنيعها، وذلك لتفادي وقع المواطنين في مشاكل فيما بعد أبرزها ارتفاع قيمة التصالح على المخالفات المرورية المقررة على السيارة الراغب في شرائها وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) .

وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط الإدارة العامة للمرور من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام .. وضع علامة صح على كلمة ( سيارة).

تحديد تبويب "ترخيص المرور".

تسجيل بيانات صاحب السيارة

نوع المالك (جهة خاصة، فرد). نوع إثبات الشخصية ( بطاقة رقم قومي، جواز سفر). رقم الهوية الشخصية.

تسجيل بيانات الترخيص

رقم اللوحة (أرقام وحروف). تاريخ اصدار وانتهاء الترخيص. محافظة.

تسجيل بيانات السيارة

نوع السيارة. سنة صنعها. رقم الساشية. رقم محرك السيارة.

الضغط على كلمة استعلام.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

ويمكن لأصحاب السيارات والمركبات الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية والتصالح عليها من خلال النيابة العامة خدمات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا) وإدخال بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها والتصالح عليها.

ويستخدم رابط وخطوات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 2023 حيث يعد هو نفسه الموقع الذي يمكن من خلاله تقديم التظلم على قيمة المخالفات المرورية للسيارة أو المركبة ويتم السداد بشكل أون لاين من البطاقة الائتمانية و ماكينات الدفع فوري مصاري أمان ضامن أو الدفع في أحد مقرات الإدارة العامة للمرور في كافة المحافظات.

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