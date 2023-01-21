السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بتقنيات جديدة.. «ديزني» تطرح أفلام جديدة في 2023

عروض ديزني
عروض ديزني

تعتزم شركة «ديزني» طرح عدد من الأفلام الترفيهية حتى عام 2028، لتكون منافسة لشركات الترفيه العالمية الأخرى.

قائمة أفلام ديزني الجديدة

ونشر موقع «cnet» الأمريكي، قائمة بالأفلام المترقب صدورها من ديزني على مدار الأعوام المقبلة، ومن المتوقع أن تقدم ديزني أفلامها الجديدة بتقنيات حديثة ومتطورة ومختلفة لتواكب العصر الحديث.

ومن المقرر أن تطرح ديزني أول فليم هذا العام 2023 في الأول من ديسمبر 2023 لكن لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، لاسيما ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لتأسيس ديزني.

وفي عام 2025، ستصدر ديزني 12 فيلماً في دور العرض، بما في ذلك فيلم Fantastic Four and Avengers: The Kang Dynasty الذي تم الإعلان عنه سابقًا، بالإضافة إلى فيلمين آخرين من أفلام Marvel. 

وبعد نجاح Avatar: The Way of Water ، من المتوقع إصدار أفاتار 3 و4 و5 على الأعوام 2024 و2026 و2028 وما زالت هناك خطة لإطلاق أفلام حرب النجوم الجديدة في عامي 2025 و2027.

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أبرزها «مولان» و«ربانزل».. من هى صاحبة الصوت فى نسخ «أفلام ديزنى» العربية؟

القائمة الكاملة لإصدارات ديزني بدءًا من عام 2023:

2/17/2023 : الرجل النملة والدبور Disney – Ant-Man and the Wasp: : Quantumania


4/7/23: شوفالييه Searchlight – Chevalier

5/5/23: حراس غالاكسي Guardians of the Galaxy Vol. 3


5/26/23 : حورية البحر الصغيرة  The Little Mermaid
6/23 - 20 : The Boogeyman
6/16/23 :  Elemental

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بالتزامن مع ذكرى ميلاد والت ديزني.. كيف أسس إمبراطوريته الضخمة؟

 

قائمة عام 2024


3/1/24 : إليو Elio
3/22/24 : سنو وايت ديزني Disney's Snow White
5/3/24 : كابتن أمريكا: النظام العالمي الجديد Captain America: New World Order
24/5 - 20 : مملكة كوكب القردة  Kingdom of the Planet of the Apes
14/6/24 :   Inside Out 2
7/5/24 : موفاسا: الأسد الملك  Mufasa: The Lion King
24/7/26 : الصواعق  Thunderbolts

عملاق الترفيه الأمريكي ديزنى الأفلام الترفيهية وزيرة التضامن أفلام ديزني

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