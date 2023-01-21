السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سامح شكرى يعزى فى وفاة وزير خارجية الجابون

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أعرب وزير الخارجية، سامح شكري، عن تعازيه في وفاة وزير خارجية الجابون «مايكل موسى أدامو»، الذي وافته المنية، أمس السبت، بشكل مفاجئ.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع «تويتر»: "يتقدم وزير الخارجية المصري سامح شكري بأحر التعازي إلى حكومة الجابون، في وفاة وزير الخارجية مايكل موسى أدامو، المفاجئة.. دعواتنا له وتعاطفنا مع عائلته وكل أبناء الجابون الشقيقة".

وأعلنت حكومة الجابون، أمس السبت، عن وفاة وزير خارجيتها إثر أزمة قلبية حادة مفاجئة، وذلك خلال حضوره اجتماعًا لمجلس الوزراء.

الجابون سامح شكري وزير الخارجية وفاة وزير خارجية الجابون أحمد أبو زيد

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