«الشروق» تحذف فقرات من كتاب توفيق الحكيم «تحت شمس الفكر».. و«الدستور» تحقق

«الشروق» تحذف فقرات كاملة وفصول من كتاب توفيق الحكيم "تحت شمس الفكر". في حلقة جديدة من حلقات العبث بتراث كبار المفكرين والمبدعين المصريين، والتي سرد فصولها الفنان التشكيلي مصطفى رحمة.

حيث نشر “رحمة” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه ذهب لشراء كتاب “تحت شمس الفكر” للكاتب الكبير توفيق الحكيم، والذي اقتناه من إصدارات دار الشروق، صاحبة حقوق نشر أعمال توفيق الحكيم.

إلا أن المبحث الذي اشترى “رحمة” الكتاب من أجله، لم يجده بين فصول الكتاب، حيث حذفت فقرات كاملة بعينها، وفصول من النسخة الأصلية للكتاب.

وقال “رحمة” مضمنا فهرس طبعة “الشروق” من الكتاب دون فصول كاملة منه: "جريمة ترتكبها دور نشر.. إما تنقذوا تُراثنا من كُتب وروايات مثقفينا وكتّابنا الكبار أو تتركوها نهباً لدور النشر تفعل بها ما تشاء. فقد فعلت دار نشر كبيرة ما يحلو لها بالمطبوعات، بأن حذفت ما تراه يخالف المعتقد السلفي، بأن سمحوا لأنفسهم هذه السيادة والسيطرة والوصاية على القراء من خلال مطبوعات تلاعبوا بها، ولأن الفكر الطائفي منتشر في مجتمعنا، أوليس هُمّ من روجوا لكتابات قطبهم المجرم سيد قطب".

وتابع “رحمة”: “أقتنيت أول أمس كتاب الأديب والمفكر توفيق الحكيم، ولأنه طرح ما يعتقده عن التراث الحضاري لمصر (تحت شمس الفكر) أحد أهم كتب الحكيم من فرعهم بسيتي ستارز. قلبت في الكتاب حتى أعثر على النص الذي كان سبباً لأقتنائي الكتاب فلم أجده!”.

واستطرد “رحمة": "فبكل صلف تلاعبت الدار بالكتاب بأن أزالت كل ما قال به الرجل عن حضارة مصر القديمة، قياساً على حضارات بائدة، بأن حول كتاب “تحت شمس الفكر” إلى كتاب إسلامي تقليدي يقدم السيرة النبوية بعدد من الصفحات بالمقدمة التي كانت مخصصة لسيرة المصريين القدماء.

ــ فقرات كاملة محذوفة

وبالبحث عن طبعات كتاب “تحت شمس الفكر”، للمفكر توفيق الحكيم، وجدنا أن أول طبعة صدرت له كانت في العام 1938 عن “مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر”. بينما صدرت الطبعة الثانية منه في العام 1941 عن مطبعة التوكل، وصدرت الطبعة الثالثة في العام 1945 عن مطبعة سعد مصر، والطبعة الرابعة عن المطبعة النموذجية عام 1954، والناشر لهذه الطبعة الرابعة هي مكتبة الآداب.

في الطبعات الأربع السابقة من كتاب “تحت شمس الفكر”، لتوفيق الحكيم، طبعات كاملة لنص الحكيم الأصلي. وبالتدقيق في الطبعة الرابعة، وتحت مبحث “في الدين”، والذي يتناول فيه الحكيم الفنون والآداب والعمارة المصرية، وكيف أنها صورة للمنطق، والذي تجلى في أروع صوره من خلال الأهرامات، يقول “الحكيم”: "إن المنطق الذي شيد الأهرام لهو صورة محكمة للمنطق الذي شيد الكون.

ويمضي “الحكيم” مؤكدا: "جملة القول عندي أن أسلوب الله في صنع الكون هو وحده منبع الفن، هو وحده مصدر ذلك الإدراك الإنساني للجمال.

ــ المباحث المحذوفة من طبعة الشروق لكتاب “تحت شمس الفكر”

وفي موضع آخر من نفس المبحث ــ في الدين ــ يقول “الحكيم”: قد يكون للدين دخل في تأخر النحت والتصوير عند العرب، غير أني أعتقد في براءة الدين، فأنّ العرب كانوا دائمًا ضد الدين، كلما وقف الدين ضد رغبات طبائعهم، لقد حرّم الدين الشراب فأحلوا هم الشراب في قصور الخلفاء، وما وُصفتْ الخمر ولا مجالس الخمر في أدب أمة بأحسن مما وُصفتْ في الأدب العربي.

فلا شيء في الأرض ولا في السماء يستطيع أنْ يحول بينهم وبين اللذة. أما النحت والتصوير فليس من طبيعتهم لأنّ تلك الفنون تتطلب فيمن يُزاولها إحساسًا عميقـًا بالتناسق العام المبنى على التأمل الطويل، والوعي الداخلي للكل في الجزء وللجزء في الكل.

ويواصل “الحكيم”: وليس هذا عند العرب. فهم لا يرون إلاّ الجزء المُـنفصل وهم يتمتعون بكل جزء على انفراد ولا حاجة لهم بالبناء الكامل المُـتسق فى الأدب، لأنهم لا يحتاجون إلاّ للذة الجزء واللحظة. قـليل من الكتب العربية فى الأدب يقوم على موضوع واحد مُـتصل، إنما أكثر الكتب كشاكيل فى شتى الموضوعات، تأخذ من كل شيء بطرف سريع: من حكمة وأخلاق ودين ولهو وشعر ونثر ومأكل ومشرب وفوائد طبية ولذة جسدية. وحتى إذْ يُـترجمون عن غيرهم يُسقطون كل أدب قائم على البناء، فلم ينقلوا ملحمة واحدة ولا تراجيديا واحدة ولا قصة واحدة.

إنّ العقلية العربية لا تشعر بالوحدة الفنية في العمل الفني الكبير، لأنها تتعجّل اللذة. لهذا كله قصر العرب وظيفة الفن على الترف الدنيوي وإشباع لذات الحس. حتى الحكمة وشعراء الحكمة كانوا يؤدون عين الوظيفة: إشباع لذة المنطق، والمنطق جمال دنيوي".

وهذه الفقرات السابقة المحذوفة من طبعة “الشروق” لكتاب توفيق الحكيم “تحت شمس الفكر”، في حلقة جديدة من مسلسل التلاعب بتراث عمالقة الفكر والأدب المصري.

النص الكامل لكتاب تحت شمس الفكر طبعة مكتبة الآداب 1954

النص الكامل لكتاب تحت شمس الفكر طبعة مكتبة الآداب 1954