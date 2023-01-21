بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة تطير إلى الأراضي المقدسة

وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل، غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وتضم البعثة عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وعدد من أسر الشهداء.

واتخذت إدارة الشئون المعنوية تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، كافة التدابير لتيسير إجراءات البعثة، بالإعداد والتجهيز المتميز، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية لأبنائها، داعين المولى عز وجل أن يتقبل منهم المناسك وأن يحفظ مصر والقوات المسلحة من كل مكروه وسوء.