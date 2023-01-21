«القومى للحوكمة» يعقد ندوات توعية للعاملين بهيئة قضايا الدولة

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من ندوات التوعية للتعريف بمفاهيم الحوكمة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للعاملين بهيئة قضايا الدولة ومركز بحوث العيون.

حاضر في الندوات نادر نور الدين، مدير وحدة التواصل والتوعية، ورضوى محسن، نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مجموعة الندوات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمعهد الخاصة بالتوعية والتكامل والشراكة بين كل الأطراف للنشر والتعريف بمفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة اتساقا مع "رؤية مصر 2030".

وخلال الندوات، تم استعراض أهداف التنمية المستدامة وأسباب وضع رؤية مصر 2030، والأطراف المشاركة بها، وأهميتها ومحاورها، بالإضافة إلى التعرف على أسباب تطوير الاستراتيجية، ووضع مصر في تقرير التنمية المستدامة 2020.

كما تناولت الندوات التعرف على مفهوم الحوكمة وتعريفاتها ونشأتها والمبادئ الحاكمة لها، وكيفية مكافحة الفساد الإداري وجهود مصر في مكافحة الفساد، فضلا عن التعرف على أداء مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد، وعلاقة الحوكمة بالتنمية المستدامة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان قد وقّع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، بشأن التعاون في مجالات التنمية المستدامة.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وراندا فؤاد، رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف إن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجالات بناء وتطوير القدرات البشرية والتدريب، ومشاركة المعارف وشبكات العلاقات المهنية، من خلال عقد تدريبات وورش عمل للفئات المستهدفة، خصوصًا الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك وأهمها دعم التنمية المستدامة.