السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة القمة 125 أمام الأهلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تشكيل مباراة القمة 125 بين الزمالك والأهلي أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة المصرية والعربية أيضًا لمتابعة نجوم الفريقين اليوم في ختام الجولة الرابعة عشرة في من مسابقة الدوري.

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى القمة 125 بالدورى

ومن المقرر أن تنطلق القمة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت باستاد القاهرة بقيادة طاقم تحكيم من سلوفاكيا بقيادة سلافكو فينتشيتش، ويساعده توماس كلانسنيك، وأندراز كوفاسيتش، وماتي جوج حكم فيديو، وأيين بوروساك، مساعد حكم فيديو، ومعهم نادر قمر الدولة، حكمًا رابعًا.

جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قد يلعب بطريقة 3-5-2 بوجود حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد في الدفاع، وعمر جابر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ومحمد عبدالشافي في الوسط، وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الهجوم، وسيكون تواجد حمزة المثلوثي وعمر جابر بهدف إيقاف الجبهة اليسرى للأهلي بقيادة علي معلول وأحمد عبدالقادر، على أن يقوم أحمد زيزو بالضغط على محمد هاني لحرمانه من التقدم لمساندة حسين الشحات.

تشكيل الزمالك المتوقع في مبارة القمة 125 أمام الاهلى

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مباراة القمة 125 بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى ..محمد عواد

خط الدفاع ..محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد

خط الوسط ..عمر جابر – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – محمد عبد الشافي

خط الهجوم ..إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري.

القمة 125.. تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الزمالك فى الدورى المصرى

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك 

 قائمة الزمالك لمباراة الاهلى فى القمة 125

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي  ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وسيد عبد الله "نيمار"  وسيف جعفر وشيكابالا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويفتقد الزمالك جهود الرباعي محمود حمدي الونش والسنغالي إبراهيم نداي وعبد الله جمعة وأحمد أبوالفتوح.

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