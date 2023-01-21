قبل القمة 125.. كولر يمنح محمد عبدالمنعم راحة 3 أيام بعد تحذيرات طبيب الأهلى

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح محمد عبدالمنعم لاعب الفريق راحة سلبية عن التدريبات لمدة 3 أيام من برنامجه العلاجي، بعد خوضه التدريبات المكثفة التي خاضها في الفترة الأخيرة لتجهيزه للقمة، قبل صعوبة جاهزيته استعداداً لمباراة الزمالك اليوم في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري.

وكشف مصدر أن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، بذل مجهوداً كبير خلال الساعات الأخيرة على أمل تجهيز عبدالمنعم لمباراة الزمالك، ولكن شعر اللاعب باستمرار التهابات أوتار العضلة الخلفية.

وأضاف المصدر أن طبيب الأهلي طلب من كولر استبعاد اللاعب حرصا على سلامته وتجهيزه لمباريات بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي خلال الفترة من 1 إلى 11 المقبل بالمغرب.

من ناحية أخرى، عاد كل من حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر لقائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الزمالك في القمة 125 المقرر لها في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

جاءت عودة الثنائي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر بعد شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما.

وكان حمدي فتحي اشتكى من الإصابة في كاحل القدم، وخضع لبرنامج علاجي مكثف باستخدام الإبر الصينية. فيما اشتكى طاهر محمد طاهر من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة أبعدته لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات.

واختتم الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته، أمس، وانتظم بعدها اللاعبون في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لتلك المباراة.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة 125 حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق الأول بنادي الأهلي استعداداً لمواجهة الزمالك، مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وكشف مصدر أن هناك جلسات تحفيزية بين لاعبي الفريق الكبار، على رأسهم محمد الشناوي قائد الفريق، ومعه علي معلول ورامي ربيعة، الذين تحدثوا خلال الجلسة عن ضرورة تعويض إخفاقات الفريق أمام الزمالك في آخر موسمين بعد خسارة كأس مصر والدوري من أجل مصالحة الجماهير التي تساند الفريق في كل الظروف.