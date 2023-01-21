السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوى بالقاهرة

وزير التعليم يتفقد
وزير التعليم يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الأول الثانوي بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإيمان عبدالله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ونيفين الزيات مديرة المدرسة.

بدأ الوزير جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي طلابها وعددهم (397) في (20) لجنة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية "فترة أولى"، وامتحان مادة الحاسب الآلي والتكنولوجيا "فترة ثانية"، وحرص الوزير على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

كما تفقد الوزير عددًا من لجان امتحان الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي طلاب المدرسة وعددهم (92) طالبًا في (5) لجان امتحان مادة الفيزياء "فترة أولى" وامتحان مادة التاريخ "فترة ثانية"، حيث يجيب الطلاب عن أسئلة الاختيار من متعدد باستخدام التابلت، بينما يجيبون عن الأسئلة المقالية القصيرة ورقيًا.

واطمأن الوزير على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها ومنع أي محاولات لتكدير صفو اللجان. 

كما حرص الوزير خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب تأتي في المقام الأول من اهتمامات الوزارة.

وانطلقت اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، يوم الخميس الماضي، والصفين الأول والثاني الثانوي العام، السبت الماضي. 

بينما انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظتي الجيزة والقليوبية اليوم، ويستمرون حتي نهاية الأسبوع.

وزير التعليم يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
وزير التعليم يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
إدارة القاهرة الجديدة التعليمية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدراسات الاجتماعية التربية والتعليم والتعليم الفني الاول الثانوى

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