وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات، وحضور المعنيين من المراقبين والملاحظين وكشوف الملاحظة.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة في تركيز الطلاب، وبما يضمن سير العمل بعيدًا عن أي توتر، لافتًا إلى توجيهاته المستمرة لمديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالضوابط المنظمة للامتحانات لتحقيق الانضباط ودقة العمل.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.