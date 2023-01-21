السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات حملات تحصين الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسوان

تحصين الأبقار
تحصين الأبقار

تنطلق، اليوم، فعاليات حملات تحصين الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي بجانب جدري الأغنام داخل النجوع والقرى من خلال إدارات الطب البيطري لتحصين الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية في جميع مراكز ومدن محافظة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطري بأسوان أن الهدف من هذه الحملة التي ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لرؤوس الأبقار. 

وأشار إلى أن التهاب الجلد العقدي هو مرض فيروسي حاد شديد العدوى يصيب الأبقار ويكون مصحوباً بحمى، حيث أن ظهوره يكون مفاجئاً لعقد جلدية مختلفة الحجم في معظم أنحاء جلد الحيوان، وأحياناً تظهر أورام أوديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن، وأخرى في التجويف الأنفي مسببة ضيق تنفس، وخفض إنتاجية اللبن كما قد تصيب الأرجل والأوتار مسببه العرج. 

وكشف أحمد صالح أن هذا المرض ينتقل عن طريق الحشرات اللاسعة، وخاصة الناموس، كما تنتقل العدوى أيضاً عن طريق الأكل والشرب بمياه ملوثة بلعاب الحيوانات المصابة، مناشداً بضرورة قيام المربين والمزارعين بالتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين الأبقار لديهم بجرعة واحدة سنوياً تجنباً لما تم توضيحه من الأعراض المدمرة لصحة الحيوان، وخاصة أنه في بعض الحالات يؤدى للنفوق إذا لم يتم التدخل السريع بالعلاج اللازم. 

أسوان حملات تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدى جدري الأغنام الطب البيطري

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