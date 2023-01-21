يحظى رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب انتهاء امتحانات الترم الأول والتي بدأت يوم الاثنين 9 يناير الجاري وانتهت يوم السبت 14 يناير 2023 بجميع مدارس الجمهورية وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الموقع الرسمي لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات لعرض نتائج طلاب 4 ابتدائي في امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يدخل الطلاب بياناتهم الشخصية وبيانات المدرسة المقيد بها والمرحلة التعليمية المقيد بها ورقم جلوسه في الامتحانات بدقة.

ويذكر أن نتائج الطلاب في كافة المواد الدراسية سيتم الإعلان عنها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني المزمع في شهر فبراير المقبل حيث تخضع كافة أوراق امتحانات الطلاب لعمليات التصحيح والرصد داخل اللجان الكنترول.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب 4 ابتدائي 2022-2023

يستطيع طلاب 4 ابتدائي وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتائجهم في امتحانات الترم الأول في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) . اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب. تحديد المرحلة التعليمية المراد معرفة نتائج طلابها. إدخال بيانات الطالب والدرسة المقيد بها بالتفصيل. تسجيل رقم جلوس الطالب. الضغط على كلمة عرض النتيجة. ظهور القائمة الكاملة لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

ومن المتوقع ان يتم إعلان نتائج الطلاب في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني كحد أقصى لاعلان نتائج طلاب المدارس.

تقيمات طلاب 4 ابتدائي 2022-2023

من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023 يمكن معرفة تقييمات الطلاب وفقا لقائمة الألوان التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهى كما يلي:-

اللون الأزرق يدل أن الطالب فاق كافة التوقعات في اكتساب المهارات المطلوبة ( من 85 إلى 100 درجة).

اللون الأخضر يدل أن الطالب امتلك المعارف واكتساب المهارات المطلوبة ( من 65 إلى 85 درجة).

اللون الأصفر يدل أن الطالب يحتاج إلى دعم ( من 50 إلى 65 درجة).

اللون الأحمر يدل أن الطالب لم يمتلك المعارف و ولم يتقن المهارات المطلوبة ( من 1 إلى 50 درجة).

اقرأ أيضا