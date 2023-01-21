«صندوق أوبـك»: بيع أولى السنــدات حقق مليار دولار

حقق صندوق أوبك للتنمية الدولية، مليار دولار من بيع أولى سندات له على الإطلاق، وأجل السندات ثلاث سنوات بفائدة 4.5 % ومن المقرر تصنيفها أيضا على أنها سندات «تنمية مستدامة»، وتخصص أموالها لصالح الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف ومشاريع الطاقة المتجددة، فيما تزايد إقبال المستثمرين على هذه الفئة من السندات الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات ذات منافع أكبر بيئيا واجتماعيا.

«صندوق أوبك» بيع أولى السندات حقق مليار دولار

وقالت مديرة التمويل في صندوق أوبك مارتين ميلز يانسن إن بنوكا مركزية من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ومؤسسات «رسمية» أخرى، منها مؤسسات أميركية، تمثل 62 في المئة من مشتري السندات، وشكلت البنوك 19 في المئة، فيما مثلت شركات إدارة أصول وصناديق تأمين ومعاشات النسبة الباقية تقريبا، بينما من الناحية الجغرافية، كان 52 في المئة من المشترين من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و27 في المئة من آسيا والمحيط الهادي و21 في المئة من أميركا الشمالية.

وقالت ميلز يانسن إن صندوق أوبك يخطط الآن لإصدار سندات مقومة بالدولار كل عام لبناء ما يسميه المصرفيون «منحنى»، وهو أداة تساعد في قياس تكاليف الاقتراض. وأضافت أن الصندوق قد يبرم صفقات تنطوي على فرص جيدة إلى جانب صفقات في أسواق أصغر وربما بعملات أخرى.

وعلي وجه اخر استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور الخان بولوخوف سفير أذربيجان بالقاهرة حيث تم بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء في مصر بالإضافة إلى امكانية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذه المجالات.

ولفت الملا خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والتعاون لقطاع البترول مع شركة البترول الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) في مجالات الزيت الخام والتكرير ، مشيراً إلى أن القطاع يمتلك تسهيلات تصنيع متميزة للمهمات والمعدات بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبتها شركات البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها وامكانية مشاركتهم فى المشروعات البترولية والغازية بأذربيجان ، واستعرض الوزير المشروعات الجاري العمل عليها فى مجال البتروكيماويات في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول.