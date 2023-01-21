الهيئة القومية لسلامة الغذاء تستجيب لـ2260 شكوى فى 2022

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن نسبة الاستجابة للشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء قد بلغت 100%، في خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأوضح الهوبي في بيان صحفي اليوم، أنه في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وبالتعاون الدائم بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء وإدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد تم التعامل مع إجمالي عدد 2260 شكوى، حيث بلغ عدد الشكاوى الفردية 1897، وعدد الشكاوى الجماعية 363 شكوى، مشيرًا إلى أنه جارٍ مراجعة وفحص عدد 11 شكوى فقط، وذلك عن العام الماضي 2022.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على سرعة تعامل فريق إدارة الشكاوى بالهيئة مع الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى، وهو ما يشير إلى التنسيق الدائم والمستمر بين الجهتين، وينعكس بدوره إيجابيًا على المواطن المصري وعلى منظومة سلامة الغذاء في مصر بشكل عام.

كما وردت شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بحدوث حالات تسمم عقب تناول وجبات أحد المطاعم بمدينة الشروق، وبفحص الشكوى من خلال فريق الشكاوى الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسحب عينات من المواد الغذائية المتداولة بالمطعم، تبين تلوث وجبات المطعم ببكتيريا ممرضة، وكذلك وجود العديد من المخالفات الجسيمة وعدم تطبيق الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المنشأة المخالفة.

كما تم فحص إحدى الشكاوى ضد واحد من مصانع المخبوزات بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتبين وجود مخالفات جسيمة متعلقة بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء مما ترتب عليه إجراء محضر قيد جنح أول العاشر من رمضان.

ويهيب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المواطنين بضرورة إخطار الهيئة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.