السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العدس» بـ50 جنيهًا.. أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم السبت

البقوليات
البقوليات

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت 21 يناير 2023.

وجاءت أسعار البقوليات كالتالي.

سجلت أسعار الفول المستورد من 33 إلى 35 جنيهًا.

 كيلو الفول البلدى تراوح سعره ما بين 31 و32 جنيهًا.

سجلت أسعار الفول المجروش 38 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار العدس الأصفر سائب بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللوبيا البلدى 52 جنيهًا.

سجلت أسعار اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا.

سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الحمص نحو 48 إلى 52 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.

فى حين تراوح كيلو الترمس ما بين 28 (مستورد) و 32 جنيهًا (محلى).

بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 110 و120 جنيهًا.

- أسعار الفول بالطن

سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 24000 جنيه معبأ بأرضه.

 

سجل طن الفول البلدى عريض 23000 جنيه معبأ بأرضه.

 

سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 15000 جنيه معبأ بأرضه.

 

سجل سعر طن الفول حصى أسترالي 13500 جنيه معبأ بأرضه.

 

- أسعار السمسم بالطن

سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه بـ55 ألف جنيه.

 

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

 

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه "أرضه".

 

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

 

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن.

 

بينما سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني "وصال" 42 ألف جنيه.

 

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وائل لطفي

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