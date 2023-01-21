محمد صلاح في مهمة صعبة مع ليفربول أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول نظيره تشيلسي في تمام الثانية والنصف عصرًا على ملعب “أنفيلد رود” في افتتاح مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”.

ويُعاني العملاقان الإنجليزيان بشكل كبير هذا الموسم خاصة في بطولة الدوري “بريميرليج”، حيث يحتل ليفربول وتشيلسي المركزين التاسع والعاشر على الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 19 نقطة عن صاحب الصدارة أرسنال.

ويبحث فريق ليفربول عن تفادي الهزيمة أمام تشيلسي، بعد أن خسر أمام برينتفورد وبرايتون على الترتيب، وحال تلقيه لخسارة أخرى، ستكون الثالثة على التوالي، محققًا رقمًا سلبيًا، بهزيمتهم أول ثلاث مباريات في أجندة عام ميلادي جديد ببطولة الدوري منذ عام 1953.

وستكون مباراة تشيلسي هامة لنجمنا المصري محمد صلاح، الذيي يرغب في العودة للتسجيل من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي من بوابة فريقه السابق، الذي نجح في هز شباكه 7 مرات من قبل، 5 منها مع ليفربول.

أما تشيلسي، فيدخل المباراة معززًا بصفقاته الجديدة، على رأسهم الأوكراني ميخايلو مودريك، الذي انضم للفريق قادمًا من شاختار دونستيك مقابل إجمالي يُقدر بـ 100 مليون يورو، إضافة للانتصار الأخير على كريستال بالاس بهدف في الدوري الإنجليزي.

كما تُقام عدد من المباريات أيضًا أبرزهم تلك التي ستجمع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع، بكريستال بالاس، حيث تسعى كتيبة المدرب إيدي هاو لتحقيق الانتصار خارج الديار من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تعادل مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، أمام كريستال بالاس بالأخص في مؤجلات الجولة السابعة.

وفي الدوري الألماني، يواجه فريق فولفسبورج الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري عمر مرموش، فريق فرايبورج في الجولة السادسة عشرة، وذلك في تمام الرابعة والنصف عصرًا، حيث يرغب رفاق مرموش في مواصلة انتصاراتهم في البوندسليجا بعد عودة النشاط الذي توقف لأكثر من شهرين بسبب بطولة كأس العالم، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 23 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.