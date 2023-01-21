السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الزمالك × الأهلي: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة   

- ليفربول × تشيلسي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                 

- بورنموث × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- ليستر سيتي × برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium    

- ساوثهامبتون × أستون فيلا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium 

- وست هام يونايتد × إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN Sports 1 HD Premium         

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- رايو فاليكانو × ريال سوسييداد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 

- إسبانيول × ريال بيتيس: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1             

- أتلتيكو مدريد × بلد الوليد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 

- إشبيلية × قادش: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1                 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة 

- هيلاس فيرونا × ليتشي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1         

- ساليرنيتانا × نابولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  AD SPORTS Premium 1               

- فيورنتينا × تورينو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  AD SPORTS Premium 1         

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

- يونيون برلين × هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا 

- آينتراخت فرانكفورت × شالكه 04: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا 

- فولفسبورج × فرايبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بوخوم × هيرتا برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا 

- شتوتجارت × ماينز 05: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا 

- كولن × فيردر بريمن: في الساعة السابعة والنصف مساءً 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

- قاسم باشا × إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة الثالثة عصرًا 

- جالاتا سراي × أنطاليا سبور: في تمام الساعة السادسة مساءً 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الوحدة × الطائي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الزمالك الاهلى ليفربول تشيلسى الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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