مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الزمالك × الأهلي: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- ليفربول × تشيلسي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- بورنموث × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- ليستر سيتي × برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- ساوثهامبتون × أستون فيلا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- وست هام يونايتد × إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- رايو فاليكانو × ريال سوسييداد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إسبانيول × ريال بيتيس: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أتلتيكو مدريد × بلد الوليد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إشبيلية × قادش: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- هيلاس فيرونا × ليتشي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- ساليرنيتانا × نابولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- فيورنتينا × تورينو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- يونيون برلين × هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- آينتراخت فرانكفورت × شالكه 04: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- فولفسبورج × فرايبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بوخوم × هيرتا برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- شتوتجارت × ماينز 05: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- كولن × فيردر بريمن: في الساعة السابعة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- قاسم باشا × إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة الثالثة عصرًا

- جالاتا سراي × أنطاليا سبور: في تمام الساعة السادسة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الوحدة × الطائي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD