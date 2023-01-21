مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.
ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة
- الزمالك × الأهلي: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة
- ليفربول × تشيلسي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
- بورنموث × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1
- ليستر سيتي × برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium
- ساوثهامبتون × أستون فيلا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium
- وست هام يونايتد × إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
- كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN Sports 1 HD Premium
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة
- رايو فاليكانو × ريال سوسييداد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
- إسبانيول × ريال بيتيس: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
- أتلتيكو مدريد × بلد الوليد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
- إشبيلية × قادش: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
- هيلاس فيرونا × ليتشي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
- ساليرنيتانا × نابولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
- فيورنتينا × تورينو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
- يونيون برلين × هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا
- آينتراخت فرانكفورت × شالكه 04: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا
- فولفسبورج × فرايبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا
- بوخوم × هيرتا برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا
- شتوتجارت × ماينز 05: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا
- كولن × فيردر بريمن: في الساعة السابعة والنصف مساءً
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
- قاسم باشا × إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة الثالثة عصرًا
- جالاتا سراي × أنطاليا سبور: في تمام الساعة السادسة مساءً
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- الوحدة × الطائي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD