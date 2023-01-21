السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في الدوري

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك

يبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2022-2023، وذلك لضبط إشارة البث والاستمتاع بالمباراة ذات صوت وصورة جيدة حيث ينتظر المباراة جماهير نادي الأهلي والزمالك.

ويسعى نادي الأهلي لإحراز اللقب الذي استحوذ عليه المارد الأبيض لمدة عامين فيما يسعى نادي الزمالك في إحراز اللقب لتعويض خروجه من كأس مصر على يد نادي بيراميدز.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

يمكن لعشاق رياضة كرة القدم المصرية متابعة مباراة القمة بين قطبي الرياضة في مصر نادي الأهلي ونادي الزمالك في منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2022-2023 عبر شاشة مجموعة قنوات on time sport والتي يمكم ضبطها عبر الإحداثيات التالية:-

قناة  on time sport 1

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11861.
  • معدل الترميز : 27500.
  • االاستقطاب: رأسي.
  • معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة  on time sport 2

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 10853.
  • معدل الترميز : 27500.
  • االاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة  on time sport 3

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12303.
  • معدل الترميز : 27500.
  • االاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك 

محمود علاء رجل مباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباراة القمة التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز ستقام مساء اليوم السبت الموافق 21 يناير الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مصر والأردن والسودان والساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر والكويت وعمان.

وتقام المباراة الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات فيما تقام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى

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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة 125

أسماء معلقي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري 2023
 

يرغب الكثيرين في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك والتي تعرض عبر شاشة مجموعة قنوات on time sport الحاصلة على حقوق البث بمباريات الدوري المصري الممتاز في النسخة الحالية 2022-2023 حيث أعلنت إدارة القناة أن معلقي المباراة هم ( أيمن الكاشف، مدحت شلبي، حاتم بطيشة، بلال علام).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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