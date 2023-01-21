10 مصابين فى حادث سير بقنا

أصيب 10 أشخاص بينهم اثنان أجنبيان، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي، بعد كوبري الخزان اتجاه الشعانية، مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بعد كوبري الخزان اتجاه الشعانية بين مركزي نجع حمادي وأبوتشت.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، بينهم أجانب جار نقل 6 من بينهم إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي، و4 آخرين إلى محافظة سوهاج لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.